Patung Bung Karno di Sangasanga Diresmikan, Wabup Kukar: Bentuk Penghormatan Perjuangan

kaltim.jpnn.com, SANGASANGA - Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin meresmikan Patung Bung Karno yang berada di Kecamatan Sangasanga, Selasa (27/1).

"Peresmian Patung Bung Karno dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sangasanga ini merupakan momentum penting bagi masyarakat, sekaligus bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa di Sangasanga," kata Wabup Rendi.

Peresmian patung Presiden pertama RI ini bertepatan dengan peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga, yakni pada 26 Januari 1947 pejuang mengecoh Belanda dengan menggelar keramaian kesenian.

Kemudian dini harinya membagikan senjata ke para pejuang dan menyerang penjajah, sehingga kemudian berhasil melumpuhkan penjajah.

Rendi menjelaskan pembangunan Patung Bung Karno dan RTH Sangasanga merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kukar dengan dukungan PT Pertamina Sangasanga sebagai wujud kepedulian bersama terhadap pelestarian sejarah dan pembangunan daerah.

Dia pun berharap kawasan ini ke depan tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga pusat pembelajaran sejarah, khususnya bagi generasi muda, serta menjadi ruang aktivitas seni dan budaya yang dapat diisi beragam pementasan maupun pembinaan secara rutin.

Pemkab Kukar juga berkomitmen terus melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti pembangunan musala, kios UMKM, serta peningkatan infrastruktur jalan menuju kawasan RTH Sangasanga.

"Pemkab Kukar akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Kami tidak ingin ada ketimpangan pembangunan. Semua wilayah di Kutai Kartanegara akan kami perhatikan secara adil dan berkelanjutan," kata Rendi.(antara/jpnn)