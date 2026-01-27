JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:14 WIB
Prajurit TNI AL Bergerak Cepat Evakuasi Penumpang Korban Kapal Miring di Balikpapan - JPNN.com Kaltim
Prajurit TNI AL mengevakuasi penumpang dari KMP Dharma Kartika IX yang miring saat bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Selasa (27/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Pen Koarmada

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - TNI AL melalui Lanal Balikpapan bergerak cepat menurunkan personelnya dalam proses evakuasi penumpang KMP Dharma Kartika IX yang mengalami kemiringan saat bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Selasa (27/1).

Evakuasi itu dilakukan berawal dari informasi adanya kapal penumpang yang miring saat ingin bersandar.

Mendengar informasi tersebut, personel Lanal Balikpapan langsung bergerak cepat menuju lokasi.

"Setibanya di lokasi, petugas gabungan langsung memprioritaskan penyelamatan dan evakuasi korban dengan penuh kehati-hatian di tengah kondisi darurat," kata Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Selasa (27/1).

Personel TNI AL akhirnya berhasil mengevakuasi empat penumpang kapal dengan kondisi sehat dan satu penumpang dalam kondisi kritis.

Satu penumpang kapal yang kritis tersebut lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Sementara itu, satu orang penumpang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia akibat terjepit kendaraan.

Lebih lanjut disampaikan untuk mengurangi kemiringan kapal di pelabuhan, personel TNI AL mencoba mengeluarkan muatan kapal satu persatu secara perlahan.

Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memastikan prajurit TNI AL akan selalu hadir dan bertindak cepat dalam setiap situasi darurat kemanusiaan
