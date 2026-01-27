Insiden Kapal Miring di Pelabuhan Semayang, Satu Penumpang Tewas, 3 Lainnya Luka-luka

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:30 WIB
Proses evakuasi yang dilakukan Tim SAR Balikpapan di KM Dharma Kartika IX yang miring saat akan sandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Selasa (27/1). Foto: Antara/ HO- SAR Balikpapan

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Insiden kapal miring saat sandar terjadi di Pelabuhan Semayang, Balikpapan pada Selasa (27/1) pagi.

Kejadian ini mengakibatkan empat penumpang menjadi korban.

Tim Search and Rescue (SAR) Balikpapan berhasil mengevakuasi empat korban yang tertindih truk di atas kapal penumpang dan barang rute Parepare-Balikpapan itu.

"Pagi tadi ada laporan Kapal Dharma IX mengalami kemiringan saat sandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Akibat kejadian tersebut, truk dalam kapal ikut miring, sehingga kami datang untuk evakuasi," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Balikpapan Endrow Sasmita, Selasa (27/1).

Endro yang ditemui saat memimpin operasi evakuasi menyampaikan empat korban yang dievakuasi terdiri atas tiga orang dewasa dan satu anak.

Berikut ini data korban:

1. Idham Rapi, laki-laki (52), berdomisili di Kabupaten Berau.

2. Nurma, perempuan (64), berdomisili di Kabupaten Luwu.

3. Satu orang anak perempuan berusia 10 tahun, beralamat di Jalan Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Kota Balikpapan

