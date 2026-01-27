9 Kampung dan Desa Resmi Berstatus MHA, Rudy Mas'ud: Kalian Penyelamat Hutan Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pemerintah provinsi terus berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk pengembangan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Hingga Januari 2026, tercatat sembilan kampung dan desa telah resmi berstatus MHA.

Status ini memberikan legalitas dan kewenangan kuat dari Pemerintah Pusat, termasuk hak mengelola hutan adat di wilayah masing-masing.

Rudy Mas'ud juga menegaskan tanggung jawab komunitas MHA tidaklah ringan.

Dia mengingatkan wilayah adat yang telah teregistrasi wajib dijaga sebagai ruang hidup dan penyangga lingkungan.

Rudy Mas'ud juga menekankan setiap investasi yang masuk ke wilayah adat harus menghormati adat dan istiadat setempat.

“Selamat kepada sembilan desa, kampung, dan komunitas adat yang telah berstatus MHA. Kalian adalah penyelamat hutan Kaltim,” ucap Rudy Mas'ud dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Selasa (27/1).

Menurut Rudy Mas'ud, pengakuan MHA memberikan rasa aman bagi masyarakat adat terhadap keberlangsungan hutan dan sumber penghidupan mereka.