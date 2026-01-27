Bumdes Telemow Jadi Percontohan, Kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih Terbukti Jitu

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mendorong Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkolaborasi menjalankan unit usaha.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) PPU Margono Hadisusanto meyakini kolaborasi Koperasi Merah Putih dan Bumdes dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Apabila Koperasi Merah Putih dan Bumdes menjalin kerja sama, unit usaha dapat berkembang pesat," tambahnya.

Dia menyebut Bumdes Telemow di Kecamatan Sepaku dijadikan percontohan, karena telah menjalin kerja sama dengan Koperasi Merah Putih di desa itu mengelola unit usaha.

Dengan kerja sama tersebut membuat permodalan mendapat dua akses, Bumdes modal usaha melalui dana desa dan modal usaha Koperasi Merah Putih melalui pinjaman bank.

"Koperasi Merah Putih mendapat akses pinjaman bank untuk permodalan hingga sekitar Rp 3 miliar," jelasnya.

Menurut Margono, kolaborasi Koperasi Merah Putih dan Bumdes mempercepat pertumbuhan perekonomian warga, karena setiap potensi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.

Dia mengatakan Pemkab PPU terus mendorong Koperasi Merah Putih Desa menjalin kerja sama dengan Bumdes mengembangkan unit usaha sesuai potensi di wilayah masing-masing.