JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Tipis Banget! Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sebegini per Gram, Cek Saja!

Tipis Banget! Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sebegini per Gram, Cek Saja!

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:35 WIB
Tipis Banget! Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sebegini per Gram, Cek Saja! - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam turun tipis pada hari ini Selasa (27/1). Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam menurun tipis pada hari ini, Selasa 27 Januari 2025.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (27/1), harga emas Antam dari awalnya Rp 2.917.000 per gram menjadi Rp 2.910.000 atau turun Rp 1.000.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turun ke angka Rp 2.749.000 dari awalnya Rp 2.750.000 per gram.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000.

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000.

Harga emas Antam turun tipis pada hari ini, Selasa 27 Januari 2025, per gram jadi sebegini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas per gram harga emas Antam harga emas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU