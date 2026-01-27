Tipis Banget! Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sebegini per Gram, Cek Saja!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam menurun tipis pada hari ini, Selasa 27 Januari 2025.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (27/1), harga emas Antam dari awalnya Rp 2.917.000 per gram menjadi Rp 2.910.000 atau turun Rp 1.000.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turun ke angka Rp 2.749.000 dari awalnya Rp 2.750.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000.