Tipis Banget! Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sebegini per Gram, Cek Saja!
Selasa, 27 Januari 2026 – 09:35 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam menurun tipis pada hari ini, Selasa 27 Januari 2025.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (27/1), harga emas Antam dari awalnya Rp 2.917.000 per gram menjadi Rp 2.910.000 atau turun Rp 1.000.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turun ke angka Rp 2.749.000 dari awalnya Rp 2.750.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000.
