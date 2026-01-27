JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Bupati Kutai Timur Mutasi 164 Pejabat Eselon, Ingatkan Jangan Ada Istilah Kursi Basah

Bupati Kutai Timur Mutasi 164 Pejabat Eselon, Ingatkan Jangan Ada Istilah Kursi Basah

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:23 WIB
Bupati Kutai Timur Mutasi 164 Pejabat Eselon, Ingatkan Jangan Ada Istilah Kursi Basah - JPNN.com Kaltim
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat melantik 164 pejabat eselon IV dan III di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1). Foto: Muhammad Hafif Nikolas/Antara

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman melantik 164 pejabat eselon IV dan III di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1).

Bupati Ardiansyah mengatakan mutasi 164 pejabat administrasi dan pengawas ini merupakan bentuk penyegaran dalam menjalankan organisasi pemerintahan.

"Pegawai pemerintah harus siap mendapatkan berbagai tugas," kata Ardiansyah dikutip Selasa (27/1).

Baca Juga:

Mutasi 164 pejabat ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 800.1.3.3/030/BKPSDM-MUT tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS ke dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan Pemkab Kutim 2026.

Dalam keputusan tersebut, Bupati Kutim melakukan pengisian dan mutasi pada beberapa jabatan camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, serta kepala saksi pada beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD).

Ardiansyah mengatakan mutasi pejabat merupakan salah satu langkah untuk memberikan kesempatan bagi sebagian pegawai dalam meningkatkan jenjang karier.

Baca Juga:

“Saya katakan bagaimana pun mereka adalah pelayan masyarakat, jadi harus fokus melayani masyarakat,” tegas Ardiansyah mengingatkan.

Dia berpesan agar semua pejabat yang dimutasi untuk terus melaksanakan tugas dengan memenuhi tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Mutasi 164 pejabat eselon, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengingatkan tidak ada jabatan enak atau tidak enak dalam pemerintahan
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   mutasi pejabat pejabat eselon Ardiansyah Sulaiman Pemkab Kutim Kutai Timur pegawai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU