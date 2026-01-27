JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Terus Terbang! Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Januari Tembus Sebegini per Gram

Terus Terbang! Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Januari Tembus Sebegini per Gram

Selasa, 27 Januari 2026 – 06:15 WIB
Terus Terbang! Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Januari Tembus Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 27 Januari 2026 terus terbang setelah sempat stagnan kemarin. Harga emas UBS dan Galeri24 tembus sebegini per gram. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 27 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (27/1), ‎harga jual emas Galeri24 terbang ke angka Rp 2.965.000 dari awalnya Rp 2.925.000 per gram atau naik Rp 40.000

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami lonjakan dari awalnya dibanderol Rp 2.974.000 menjadi Rp3.018.000 per gram atau naik Rp 44.000.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.555.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 27 Januari 2026 terus terbang setelah sempat stagnan kemarin
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas di pegadaian UBS Galeri24 harga emas per gram harga emas emas pegadaian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU