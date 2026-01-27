Terus Terbang! Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Januari Tembus Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 27 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (27/1), ‎harga jual emas Galeri24 terbang ke angka Rp 2.965.000 dari awalnya Rp 2.925.000 per gram atau naik Rp 40.000

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami lonjakan dari awalnya dibanderol Rp 2.974.000 menjadi Rp3.018.000 per gram atau naik Rp 44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.555.000