Dukung Operasi Keselamatan Mahakam, Polres Berau Gelar Gaktibplin, Ini Sasarannya

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Berau menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin), Senin (26/1).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasi Propam Polres Berau AKP Simalango ini dalam rangka mendukung Operasi Keselamatan Mahakam 2026.

Melalui kegiatan ini dilaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh kepada personel Polres Berau yang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat.

Adapun sasaran Adapun sasaran Gaktibplin, meliputi kelengkapan administrasi kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta kepatuhan personel terhadap aturan dan etika berlalu lintas.

Kasi Propam Polres Berau AKP Simalango menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan internal guna menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab personel Polri dalam berlalu lintas.

"Disiplin anggota dimulai dari diri sendiri. Dengan tertib administrasi dan mematuhi aturan berlalu lintas, personel Polri diharapkan mampu menjadi contoh dan teladan, sekaligus memberikan edukasi positif kepada masyarakat,” kata AKP Simalongo.

Melalui pelaksanaan Gaktibplin kendaraan bermotor ini diharapkan seluruh personel Polres Berau semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara profesional, berintegritas, serta turut mendukung terwujudnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Polres Berau. (mar1/jpnn)