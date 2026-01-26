JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini 6 Prodi Dokter Spesialis yang Baru di ULM Siap Terima Mahasiswa Mulai Tahun Ini

6 Prodi Dokter Spesialis yang Baru di ULM Siap Terima Mahasiswa Mulai Tahun Ini

Senin, 26 Januari 2026 – 20:42 WIB
6 Prodi Dokter Spesialis yang Baru di ULM Siap Terima Mahasiswa Mulai Tahun Ini - JPNN.com Kaltim
Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof Ahmad Alim Bachri menyerahkan potongan tumpeng kepada Dekan FKIK Prof Syamsul Arifin saat syukuran dibukanya enam prodi dokter spesialis, Senin (26/1/2026). Foto: Firman/Antara

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Kabar baik bagi masyarakat Kaltim yang berencana meneruskan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) ULM resmi menambah enam program pendidikan dokter spesialis.

Penerimaan mahasiswa baru untuk enam prodi dokter spesialis itu dimulai tahun ini.

Baca Juga:

"Selamat atas pembukaan enam PPDS baru, ini buah kerja bersama atas perjuangan peningkatan kualitas dan kuantitas di FKIK," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri, Senin (26/1).

Ini enam prodi dokter spesialis yang baru dibuka di ULM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 76/B/0/2026:

1. Program Studi Patologi Klinik Program Spesialis

Baca Juga:

2. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Program Spesialis

3. Patologi Anatomi Program Spesialis

FKIK ULM resmi menambah 6 prodi dokter spesialis yang siap menerima mahasiwa baru mulai tahun ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   prodi baru prodi dokter spesialis ULM Universitas Lambung Mangkurat mahasiswa perguruan tinggi dokter dokter spesialis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU