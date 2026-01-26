6 Prodi Dokter Spesialis yang Baru di ULM Siap Terima Mahasiswa Mulai Tahun Ini

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Kabar baik bagi masyarakat Kaltim yang berencana meneruskan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) ULM resmi menambah enam program pendidikan dokter spesialis.

Penerimaan mahasiswa baru untuk enam prodi dokter spesialis itu dimulai tahun ini.

"Selamat atas pembukaan enam PPDS baru, ini buah kerja bersama atas perjuangan peningkatan kualitas dan kuantitas di FKIK," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri, Senin (26/1).

Ini enam prodi dokter spesialis yang baru dibuka di ULM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 76/B/0/2026:

1. Program Studi Patologi Klinik Program Spesialis

2. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Program Spesialis

3. Patologi Anatomi Program Spesialis