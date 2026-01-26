Ayedh Dejem Group Bakal Sulap Lahan Seluas 9,7 Hektare di IKN Jadi Kawasan Terpadu

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 20:22 WIB
Otorita IKN berdiskusi dengan Ayedh Dejem Group terkait investasi pengembangan kawasan terpadu di IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Otorita IKN

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Ayedh Dejem Group akan membangun kawasan terpadu di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Otorita IKN bersama Ayedh Dejem Group telah menandatangani perjanjian kesepakatan pengalokasian lahan dengan luas 9,7 hektare yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN 1A.

Perusahaan konstruksi dan pengembang asal Uni Emirat Arab (UEA) itu akan mengembangkan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan (shopping mall), serta fasilitas ibadah berupa masjid di lahan yang berada tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika.

"Kesepakatan alokasi lahan strategis untuk pengembangan kawasan terpadu (mixed-use) sudah tuntas," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso, Senin (26/1)

Dia menyebut estimasi nilai investasi dan tahapan pra-konstruksi diperkirakan lebih kurang Rp 4 triliun yang akan diawali dengan mendetail di perencanaan.

"Kemudian proses perizinan dan proses pelelangan kontraktor paling lambat selama satu setengah tahun," tambahnya.

Menurut dia, sesuai tahapan tersebut pembangunan konstruksi fisik dimulai pada pertengahan tahun 2027 dan terus berlangsung berkelanjutan hingga lima tahun ke depan.

Ayedh Dejem Group melihat pertumbuhan signifikan dalam perekonomian Indonesia, termasuk ekonomi IKN juga tumbuh pesat, sehingga dinilai membutuhkan proyek besar untuk memenuhi kebutuhan.

