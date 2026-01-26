Hadiri Pengukuhan Jajang Hermawan Sebagai Kepala BI Kaltim, Wagub Seno Sampaikan Ini

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 16:51 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta (kiri) saat mengukuhkan Jajang Hermawan sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim menggantikan Budi Widihartanto, Senin (26/1). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Jajang Hermawan resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim.

Acara pengukuhan Jajang Hermawan menggantikan Budi Widihartanto berlangsung di Ruang Maratua Lantai IV Kantor BI Kaltim, Senin (26/1).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan peran strategis BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, pengendalian inflasi, kelancaran sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Menurut Wagub Seno, peran BI di Kaltim tidak hanya tercermin pada indikator makroekonomi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pengendalian inflasi daerah, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengembangan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan literasi keuangan.

Wagub Seno juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Kaltim, sekaligus berharap sinergi antara BI dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap terus berjalan seiring, membuka ruang kolaborasi, serta mendukung langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah," tegas Wagub Seno.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menyampaikan sambutan. Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan pengukuhan ini merupakan bagian dari strategi suksesi kepemimpinan BI yang dilakukan secara terencana melalui rotasi, promosi dan reposisi untuk memastikan kesinambungan organisasi dan kesiapan menghadapi tantangan ke depan. (mar1/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

