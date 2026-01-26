6 Rute Penerbangan Perintis Via Bandara APT Pranoto Kembali Diaktifkan, Ini Daftarnya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto kembali mengaktifkan enam rute penerbangan perintis.

Langkah ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat konektivitas udara, khususnya menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltim.

Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto I Kadek Yuli Sastrawan menyampaikan penyediaan rute perintis ini merupakan inisiatif Pemprov Kaltim.

Tujuannya memastikan akses transportasi dasar tetap terjaga bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur darat.

"Penerbangan perintis adalah program pemerintah pusat yang didedikasikan untuk daerah 3T. Penetapan rute dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil verifikasi mendalam terhadap kesiapan fasilitas serta infrastruktur pendukung di lapangan," jelas Kadek, Senin (26/1).

Kadek menyebutkan ada enam rute yang dioperasikan untuk melayani mobilitas warga, yaitu:

1. Samarinda-Datah Dawai

2. Samarinda-Muara Wahau