Brigjen Adrianto Serahkan Satyalencana Pengabdian Kepada 445 Anggota Polda Kaltim

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sebanyak 445 anggota Polda Kaltim dan Polres jajaran menerima Satyalencana Pengabdian.

Tanda kehormatan tersebut diserahkan dalam upacara yang dipimpin Wakapolda Kaltim Brigjen Adrianto Jossy Kusumo di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Senin (26/1).

"Saya ucapkan selamat dan apresiasi atas anugerah penghargaan yang rekan-rekan terima. Rekan-rekan patut berbangga dengan penghargaan ini. Terus jaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas,” kata Brigjen Adrianto.

Penganugerahan Satyalencana Pengabdian ini merupakan bentuk penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada anggota Polri atas dedikasi, loyalitas, serta kesetiaan dalam melaksanakan tugas pengabdian selama kurun waktu tertentu, sekaligus sebagai pengakuan atas integritas personel yang mampu menjaga rekam jejak tanpa cacat maupun pelanggaran selama berdinas.

Brigjen Adrianto berharap penghargaan tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi, tidak hanya bagi para penerima, tetapi juga bagi seluruh personel Polda Kaltim.

"Semoga penghargaan yang diterima hari ini menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Kaltim untuk terus meningkatkan kinerja, menjadi sumber daya manusia Polri yang unggul, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Wakapolda.

Dari total penerima, sebanyak 132 personel merupakan penerima Satyalencana Pengabdian yang terdiri dari jenjang Perwira Menengah, Perwira Pertama, hingga Bintara, dengan masa pengabdian masing-masing 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun.

Satyalencana Pengabdian sendiri merupakan tanda kehormatan yang diberikan negara kepada anggota Polri sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.