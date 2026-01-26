JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Genjot Pendidikan Kesetaraan, Pemkab PPU Bangun Gedung Sanggar Kegiatan Belajar

Genjot Pendidikan Kesetaraan, Pemkab PPU Bangun Gedung Sanggar Kegiatan Belajar

Senin, 26 Januari 2026 – 11:51 WIB
Genjot Pendidikan Kesetaraan, Pemkab PPU Bangun Gedung Sanggar Kegiatan Belajar - JPNN.com Kaltim
Pemkab PPU terus memperkuat pendidikan kesetaraan, salah satunya dengan membangun gedung sanggar kegiatan belajar. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) membangun gedung sanggar kegiatan belajar (SKB).

Hal ini dilakukan untuk memperkuat program pendidikan kesetaraan di kabupaten itu.

"SKB bisa berfungsi untuk sarana bagi masyarakat yang akan mengikuti program pendidikan kesetaraan,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU Ricci Firmansyah, Senin (26/1).

Baca Juga:

SKB merupakan satuan pendidikan non-formal yang digunakan sebagai sarana pelatihan bagi masyarakat, serta program pendidikan kesetaraan seperti kejar paket A, paket B dan paket C.

Pemkab PPU sedang menyusun perencanaan pembangunan SKB, dana bersumber dari APBD 2026.

"Kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait dengan penentuan lokasi pembangunan SKB," imbunya.

Baca Juga:

"Pembangunan SKB akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun ini sengaja anggaran sekitar Rp1 miliar," tambahnya.

Pemkab PPU menjadikan pembangunan SKB skala prioritas kabupaten, karena selama ini di kabupaten itu belum memilik SKB sebagai satuan pendidikan non-formal.

Pemkab PPU membangun gedung sanggar kegiatan belajar yang menjadi sarana bagi warga yang mengikuti pendidikan kesetaraan
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   pendidikan kesetaraan pendidikan Pemkab PPU Penajam Paser Utara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU