Wagub Seno Dorong GP Ansor Kaltim Kembangkan Program yang Sentuh Kebutuhan Masyarakat

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mendorong Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kaltim mengembangkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengembangan kewirausahaan pemuda hingga keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Wagub Seno menyampaikannya hal itu saat menghadiri acara Inaugurasi Pengurus Wilayah GP Ansor Kaltim masa khidmat 2024-2028 yang berlangsung di Aula Kadrie Oening Tower Sempaja Samarinda, Minggu (25/1).

Baca Juga: Rudy Masud Ungkap Langkah Nyata Pemprov Kaltim Memperkuat Konektivitas Wilayah

“Bapak Gubernur berpesan agar GP Ansor bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan dan ketahanan pangan,” kata Wagub Seno dikutip dari akun resmi Pemprov Kaltim, Senin (26/1).

Pemprov Kaltim berharap kepengurusan yang baru ini mampu membawa GP Ansor Kaltim semakin inklusif, progresif, dan adaptif, tanpa kehilangan jati diri dan nilai dasar perjuangannya.

“Amanah yang hari ini dipikul bukanlah amanah yang ringan dan bukan sekadar jabatan organisasi. Melainkan tanggung jawab ideologis, sosial dan kebangsaan,” tegas Wagub Seno mengingatkan.

Wagub Seno juga berpesan pelantikan pengurus baru hendaknya dimaknai sebagai awal pengabdian, bukan akhir dari perjuangan.

"Sebab, jabatan akan berganti, kepengurusan akan berakhir, tetapi nilai pengabdian, keikhlasan dan perjuangan harus terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi," ujarnya.