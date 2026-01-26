Rudy Mas'ud Ungkap Langkah Nyata Pemprov Kaltim Memperkuat Konektivitas Wilayah

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan pemerintah provinsi terus berikhtiar memperkuat konektivitas wilayah agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal dari gerak maju pembangunan.

Dia menyampaikan langkah nyata dalam peningkatan infrastuktur jalan provinsi terus dilaksanakan, mulai dari pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang hingga jalur Kutai Timur-Berau.

Selain itu, membuka akses jalan Sotek menuju Bongan yang akan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara langsung ke Kabupaten Kutai Barat.

Menurut Rudy Mas'ud, pembangunan infrastruktur jalan ini akan berfungsi sangat strategis dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Pembangunan infrastruktur ini bukan semata-mata membangun fisik jalan, tetapi urat nadi harapan yang akan mengalirkan mimpi, menyambungkan asa antardesa dan membuka gerbang bagi setiap anak Kaltim untuk menjemput takdir kesuksesannya, tanpa terkecuali,” ujar Rudy Mas'ud dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Senin (26/1).

Karena itu, lanjut Rudy Mas'ud, pemerintah provinsi meneguhkan komitmen pembangunan melalui visi besar Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yaitu Kalimantan Timur yang maju ekonominya, unggul sumber daya manusianya, berkeadilan sosial, serta berkelanjutan lingkungannya.

Visi besar ini selanjutnya dijabarkan melalui misi penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan melayani.

"Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata," tegasnya. (mar1/jpnn)