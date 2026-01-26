Meroket Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 26 Januari per Gram Tembus Sebegini

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 09:31 WIB
Harga emas Antam meroket lagi pada hari ini, Senin 26 Januari 2025, per gram jadi sebegini. Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam meroket lagi pada hari ini, Senin 26 Januari 2025.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (26/1), harga emas Antam mengalami lonjakan dratis Rp 30.000 dari awalnya dari semula Rp 2.887.000 menjadi Rp 2.917.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.750.000 dari awalnya Rp 2.722.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.917.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.774.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.636.000.

