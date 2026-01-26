Meroket Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 26 Januari per Gram Tembus Sebegini
Senin, 26 Januari 2026 – 09:31 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam meroket lagi pada hari ini, Senin 26 Januari 2025.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (26/1), harga emas Antam mengalami lonjakan dratis Rp 30.000 dari awalnya dari semula Rp 2.887.000 menjadi Rp 2.917.000 per gram.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.750.000 dari awalnya Rp 2.722.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.500.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.917.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.774.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.636.000.
