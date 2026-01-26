Tidak Bergerak, Sebegini Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari, Silakan Dicek

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 26 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak bergerak.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (26/1), harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.925.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS tidak mengalami perubahan di angka Rp 2.974.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.534.000

- ‎1 gram: Rp 2.925.000.