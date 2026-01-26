JPNN.com

Tidak Bergerak, Sebegini Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari, Silakan Dicek

Senin, 26 Januari 2026 – 07:30 WIB

Senin, 26 Januari 2026 – 07:30 WIB
Tidak Bergerak, Sebegini Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari, Silakan Dicek - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 26 Januari 2026 kompak tidak bergerak. Harga emas UBS dan Galeri24 tetap sebegini per gram. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 26 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak bergerak.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (26/1), harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.925.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS tidak mengalami perubahan di angka Rp 2.974.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.534.000

- ‎1 gram: Rp 2.925.000.

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 26 Januari 2026 kompak tidak bergerak. Harga emas UBS dan Galeri24 tetap sebegini per gram
