Survei Jalur Mudik dan Objek Wisata Jelang Operasi Ketupat Intan 2026

Senin, 26 Januari 2026 – 06:45 WIB
Sejumlah pengendara melintasi Tol IKN saat mudik Lebaran lalu. Ilustrasi. Foto: Aditya Nugroho/Antara

kaltim.jpnn.com, BANJARBARU - Kabar buat warga Kaltim yang merencanakan mudik ke Kalsel atau melintasi wilayah tersebut.

Pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel melaksanakan survei jalur mudik dan objek wisata.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Intan 2026.

"Kegiatan ini untuk memastikan jalur yang akan digunakan pemudik aman dan berkeselamatan termasuk menuju kawasan wisata," kata Dirlantas Polda Kalsel Kombes Fahri Siregar dikutip Senin (26/1).

Survei jalan pertama yang dilakukan menyusuri jalur pesisir Kalsel melewati Jalan By Pass Banjarbaru ke Batulicin.

Kombes Fahri memimpin langsung rombongan melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda empat mulai kantor Ditlantas Polda Kalsel di Banjarbaru menuju Kabupaten Kotabaru.

Sebelum tiba di titik akhir di Pulau Laut, rombongan Dirlantas melewati jalan by pass memasuki wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

"Jalan menuju Kabupaten Kotabaru ini memang cukup tinggi angka kecelakaan lalu lintas makanya menjadi salah satu perhatian kami," jelas dia.

