Personel BKO Brimob Polda Kaltim Bersihkan Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Utara

kaltim.jpnn.com, ACEH UTARA - Personel Polres Lhokseumawe bersama BKO Brimob Polda Kaltim membersihkan lingkungan sekolah terdampak banjir di Aceh Utara.

Sekolah tersebut adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 10 di Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

“Gotong-royong ini adalah bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dunia pendidikan, pascabencana banjir," kata Kabag Ren Polres Lhokseumawe Kompol Anwar dikutip Senin (26/1).

Kegiatan pembersihan sekolah tersebut difokuskan pada area ruang kelas, halaman sekolah serta fasilitas lainnya yang sebelumnya terdampak banjir.

Anwar menyampaikan gotong-royong ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak bencana alam.

Dia menegaskan kehadiran personel Polres Lhokseumawe bersama BKO Brimob Polda Kaltim ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan lingkungan sekolah agar kembali bersih dan layak digunakan.

Baca Juga: Kapolda Irjen Endar Priantoro Ingatkan Anggota Brimob Jangan Lengah Meski Kaltim Kondusif

"Kami ingin memastikan lingkungan sekolah kembali bersih sehingga aktivitas belajar- mengajar dapat berjalan normal,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam ini.