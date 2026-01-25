Fesyen Sumbang 0,47 Persen PDRB Kaltim, Perputaran Uang Capai Rp 2,79 Miliar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Perputaran uang dari subsektor fesyen di Kaltim cukup besar, jumlahnya mencapai Rp 2,79 miliar.

Jumlah tersebut meningkatkan ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat Rp 2,34 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan fesyen turut berkontribusi yang jumlahnya tidak sedikit pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.

Diketahui, PDRB Kaltim mencapai Rp 173,95 triliun pada 2025.

"Pada 2025, subsektor fesyen Kaltim pada 2025 memberi kontribusi sebesar 0,47 persen terhadap PDRB Kaltim," kata Ririn dikutip Minggu (25/1).

Pada 2024, subsektor fesyen memberikan sumbangan sebesar 0,41 persen terhadap PDRB Kaltim yang tercatat Rp 169,21 triliun.

Dia menyebutkan terdapat tiga aktivitas ekraf dengan kontribusi dominan terhadap PDRB Kaltim pada 2024 dan 2025, yakni usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan dengan kontribusi 0,19 persen (2024) dan 0,22 persen (2025) dengan nilai tambah Rp1,05 miliar (2024) dan Rp 1,32 miliar (2025)

Industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil berkontribusi terhadap PDRB Kaltim 0,10 persen (2024) dan 0,11 persen (2025) dengan nilai tambah Rp 580,38 juta dan Rp 658,53 juta.