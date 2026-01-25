Ini Kontribusi Semen Indonesia dalam Proyek Pembangunan RDMP Balikpapan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) ikut berkontribusi dalam pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, proyek kilang minyak terbesar dan termodern di Indonesia.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan kontribusi perusahaannya dalam proyek RDMP Balikpapan dilakukan melalui pasokan semen tipe V DuPro+ HSR yang digunakan pada pekerjaan peningkatan kilang eksisting.

Vita menyebut Semen Indonesia memasok pasok 115 ribu ton semen ke proyek kilang terbesar RDMP Balikpapan

Baca Juga: Mudyat Noor Proyeksikan RDMP Balikpapan Bawa Dampak Positif Bagi Penajam Paser Utara

“Keterlibatan dalam pembangunan RDMP juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi,” kata Vita dalam keterangan resminya, Minggu (25/1).

RDMP Balikpapan merupakan Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian dari kebijakan penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kilang ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 360 ribu barel minyak per hari, menjadikannya fasilitas pengolahan terbesar di dalam negeri.

Baca Juga: Wasit Rohani Pimpin Laga Persiba Balikpapan Vs Barito Putera di Stadion Batakan Malam Ini

Proyek yang dibangun sejak 2019 tersebut mencakup fasilitas penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga sistem pendukung rantai pasok energi.

Modernisasi kilang eksisting ini ditujukan untuk meningkatkan volume dan kualitas bahan bakar minyak, sekaligus menyesuaikan standar lingkungan yang lebih ketat.