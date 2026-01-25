AKBP Tyas Puji Rahadi Jadi Wadirreskrimum Polda Kaltim, Baru Setahun Jabat Kapolres Banjar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - AKBP Tyas Puji Rahadi menempati jabatan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Kaltim.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor Nomor ST/143/I/KEP./2026 tertanggal 22 Januari 2026.

Sebelum ditugasnya di Polda Kaltim, AKBP Tyas Puji Rahadi menjabat sebagai Kapolres Banjar.

Dia bertugas memimpin Polres Banjar yang berada di wilayah Polda Jabar sejak Januari 2025, menggantikan AKBP Danny Yulianto.

Setahun menjabat Kapolres Banjar, Rahadi kini mendapat tugas baru sebagai Wadirreskrimum Polda Kaltim.

Sebelumnya, AKBP Tyas Puji Rahadi menjabat Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia mengisi jabatan tersebut menggantikan Kompol Achmad Adhy yang diangkat menjadi Kanit 2 Subdit 2 Ditresnarkoba pada Agustus 2023.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap 85 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Januari 2026.