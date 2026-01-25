PDKT Gelar Mubes VII di IKN, Wagub Seno: Momentum Penting Bagi Warga Dayak di Kaltim

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) VII 2026.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji hadir dalam kegiatan tersebut yang berlangsung di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (23/1).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menghadiri acara pembukaan Mubes VII PDKT di IKN, Sabtu (24/1). Foto: Dokumentasi adpimprovkaltim

Dalam kesempatan itu, Wagub Seno menyampaikan apresiasi atas peran PDKT dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya Kaltim yang kini menjadi lokasi ibu kota negara baru RI di IKN.

“Mubes VII PDKT menjadi momentum penting bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi, tetapi juga forum strategis dalam menentukan arah dan kepemimpinan organisasi ke depan,” kata Wagub Seno dikutip Minggu (25/1).

Wagub Seno berharap melalui Mubes ini PDKT dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, visioner, dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga kearifan lokal masyarakat Dayak di tengah dinamika pembangunan IKN.

“Mubes ini menjadi ruang demokrasi dan musyawarah untuk memperkuat organisasi, sekaligus memperkokoh persatuan masyarakat Dayak di Kalimantan Timur,” ujar eks Pimpinan DPRD Kaltim itu.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi PDKT yang menjadikan IKN sebagai tempat penyelenggaraan Mubes VII.