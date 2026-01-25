Mantap! Terbang Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Januari per Gram Tembus Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 25 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak terbang lagi. Mantap!

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (25/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.915.00 menjadi Rp 2.95.000 per gram atau naik Rp 10.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan drastis yaitu ke angka Rp 2.974.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.956.000 atau meroket Rp 18.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.534.000