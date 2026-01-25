Buka Akses Desa Terisolir, Tetangga Kaltim Ini Gandeng TNI Lewat TMMD di 11 Lokasi

kaltim.jpnn.com, BANJARBARU - Pemprov Kalsel akan membuka akses desa terisolasi melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2026.

Program TMMD akan dilaksanakan tetangga Kaltim ini di 11 lokasi.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan DPMD Kalsel Andie Putra Pratama mengatakan 11 lokasi Program TMMD tersebut terdiri atas tujuh TMMD reguler dan empat TMMD imbangan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

“Dengan sebelas lokasi TMMD, seluruh kabupaten/kota di Kalsel melaksanakan TMMD secara simultan. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena masih terdapat daerah yang belum mendapatkan giliran,” kata pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel itu.

Andie merincikan pelaksanaan Program TMMD 2026 dibagi dalam empat angkatan, yakni TMMD ke-127 hingga TMMD ke-130 yang dilaksanakan secara nasional di 38 provinsi.

TMMD ke-127 dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.

TMMD ke-128 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin.

Kemudian TMMD ke-129 di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Barito Kuala.