Mutasi Polri, Kapolres Paser Diganti, AKBP Novy Adi Wibowo Jadi Wadirlantas Polda Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap 85 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Januari 2026.

Mutasi terbaru Polri itu tertuang dalam dua surat telegram (ST) Kapolri.

ST pertama bernomor ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026 mencakup mutasi 53 personel.

Salah satu nama yang muncul dalam telegram tersebut adalah Kombes Hariyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Standarisasi di Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan bertugas di Polda Kaltim.

Kombes Hariyanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Propam Polda Kaltim.

ST kedua Nomor ST/143/I/KEP./2026 tertanggal 22 Januari 2026 yang mencakup 32 personel.

Ada tiga nama yang akan menempati jabatan baru di Polda Kaltim.

Pertama, AKBP Tyas Puji Rahadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Banjar Polda Jabar diangkat sebagai Wadirreskrimum Polda Kaltim.