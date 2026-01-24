Melambung Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 24 Januari per Gram Tembus Sebegini
Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:38 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam melambung lagi pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2025.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (24/1), harga emas Antam mengalami lonjakan dratis Rp 7.000 dari awalnya dari semula Rp 2.880.000 menjadi Rp2.887.000 per gram.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.722.000 dari awalnya Rp 2.715.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.493.500.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.887.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.714.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.546.000.
