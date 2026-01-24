JPNN.com

Melambung Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 24 Januari per Gram Tembus Sebegini

Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:38 WIB
Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:38 WIB
Harga emas Antam melambung lagi pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2025, per gram jadi sebegini.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam melambung lagi pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2025.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (24/1), harga emas Antam mengalami lonjakan dratis Rp 7.000 dari awalnya dari semula Rp 2.880.000 menjadi Rp2.887.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.722.000 dari awalnya Rp 2.715.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.493.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.887.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.714.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.546.000.

Harga emas Antam melambung lagi pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2025, per gram jadi sebegini
