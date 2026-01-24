Ikuti Binlat Pengabdian, 229 Siswa SMA di Kukar Ditempa Agar Masuk Sekolah Kedinasan

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Sebanyak 229 siswa SMA atau sederajat di Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Bimbingan pelatihan (Binlat) Pengabdian.

Selama mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 10 hari tersebut, mereka ditempa agar bisa masuk sekolah kedinasan sesuai bakat dan minat masing-masing, termasuk yang berminat menjadi tentara dan polisi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kukar Aji Ali Husni menyampaikan Binlat Pengabdian yang digelar mulai 21-30 Januari ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Kukar dengan Pangkalan TNI-AL, Pangkalan TNI-AU, Kodim 0906/Kukar, dan Polres Kukar.

Aji menyebut kegiatan ini juga merupakan program pembangunan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri yang dilaksanakan Pemkab Kukar.

"Binlat ini sudah angkatan yang ketujuh, artinya sudah tujuh tahun berturut-turut kegiatan ini dilaksanakan," ujar Aji, dikutip Sabtu (24/1).

Ia menyebut animo masyarakat yang tinggi terkait dengan kegiatan tersebut, dibuktikan dengan tingginya pendaftar.

Namun, katanya, karena keterbatasan anggaran tidak semua peserta bisa terakomodasi.

Ia berharap, para peserta yang terpilih bisa mengikuti kegiatan dengan penuh semangat.

‎"Tujuan Binlat Pengabdian ini untuk memberikan bekal kepada para peserta, yaitu bekal kemampuan pribadi, kemampuan akademik, kemampuan fisik, dan kemampuan jasmani supaya saat ke depan mengikuti tes, sudah siap dengan persiapan yang dilakukan selama ini," ujarnya.

Di acara pembukaan, Asisten III Sekda Kukar ‎Dafip Haryanto menyebut pembinaan dan pelatihan ini program inovasi untuk mempermudah putra dan putri Kukar mengikuti seleksi menjadi anggota TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan.

‎"Kami ingin memastikan putra putri dari daerah memiliki daya saing yang tinggi, mental yang baja, dan fisik yang tangguh agar mampu berdiri tegak dan lolos dalam seleksi, karena mereka telah dibekali pengetahuan dan kesamaptaan agar lebih siap secara fisik dan mental yang sesuai dengan minat masing-masing," katanya. (antara/jpnn)