JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas Hari Ini 24 Januari Terbang Lagi, Galeri24 dan UBS per Gram Jadi Sebegini

Harga Emas Hari Ini 24 Januari Terbang Lagi, Galeri24 dan UBS per Gram Jadi Sebegini

Sabtu, 24 Januari 2026 – 07:01 WIB
Harga Emas Hari Ini 24 Januari Terbang Lagi, Galeri24 dan UBS per Gram Jadi Sebegini - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 24 Januari 2026 kompak terbang lagi. Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak terbang lagi.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (24/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.833.000 per gram menjadi Rp 2.915.00 atau melambung Rp 82.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan drastis yaitu ke angka Rp 2.956.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.870.000 atau meroket Rp 86.000.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.529.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 24 Januari 2026 kompak terbang lagi. Harga emas UBS dan Galeri24 jadi sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas di pegadaian harga emas harga emas per gram pegadaian UBS Galeri24

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU