Harga Emas Hari Ini 24 Januari Terbang Lagi, Galeri24 dan UBS per Gram Jadi Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak terbang lagi.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (24/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.833.000 per gram menjadi Rp 2.915.00 atau melambung Rp 82.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan drastis yaitu ke angka Rp 2.956.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.870.000 atau meroket Rp 86.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.529.000