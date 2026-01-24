Mohon Maaf, Duel Persiba Balikpapan Vs Barito Putera Malam Ini Tanpa Penonton

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Pertandingan Persiba Balikpapan Vs Barito Putra pada laga pekan ke-17 Pegadaian Championshiop 2025/26 digelar tanpa penonton.

Duel bertajuk Derbi Kalimantan itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan malam ini, Sabtu (24/1).

"Kami memohon maaf kepada seluruh pendukung setia Persiba Balikpapan yang mengakibatkan tidak dapat mendukung langsung di stadion pada pertandingan ini," tulis pernyataan resmi klub di media sosialnya, dikutip Sabtu (24/1).

Dalam pengumuman resminya tersebut, pihak manajemen tidak menjelaskan alasan duel Persiba Balikpapan vs Barito Putra digelar tanpa penonton.

Namun, Persiba berharap dukungan moral dari pendukung setia Beruang Madu tetap mengalir meski tidak bisa hadir menyaksikan secara langsung tim kesayangan mereka bertanding di stadion.

"Dukungan dan doa dari mana pun berada tetap berarti bagi perjuangan Beruang Madu," bunyi pertanyaan resmi Persiba.

Kick off duel antara peringkat ke-8 vs pemimpin klasemen itu pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.