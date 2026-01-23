Investasi di Kaltim Melampaui Target Nasional, Tembus Rp 87,78 Triliun

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemprov Kaltim mencatat kinerja positif realisasi investasi sepanjang 2025.

Total investasi yang masuk menembus Rp 87,78 triliun.

Angka itu melalui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat dengan berhasil melampui target nasional.

"Realisasi investasi hingga Desember 2025, kami mencatat Rp 87,78 triliun, angka ini melampaui target nasional yang dipasang Rp 79,86 triliun untuk Kaltim atau tercapai 109 persen," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Fahmi Prima Laksana, Jumat (23/1).

Fahmia menjelaskan capaian surplus ini merupakan hasil dari berbagai upaya agresif pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi Kaltim ke kancah global.

Salah satu strategi kunci yang dilakukan adalah menjalin kerja sama bilateral yang intensif, termasuk ajang Mahakam Investment Forum hingga kemitraan strategis dengan Provinsi Anhui, Tiongkok.

"Pemerintah daerah juga tidak henti-hentinya melakukan jemput bola melalui kunjungan lapangan langsung untuk meyakinkan calon pemodal mengenai iklim usaha yang kondusif," kata Fahmi.

Menurut Fahmi, partisipasi aktif dalam berbagai pameran investasi bertaraf internasional juga terus digalakkan guna memperluas jangkauan promosi kepada investor asing.