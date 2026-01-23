Lion Air Segera Buka Rute Penerbangan Samarinda-Kuala Lumpur via Bandara APT Pranoto

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Bandara APT Pranoto bersiap untuk membuka gerbang penerbangan internasional.

Lion Air akan menjadi pionir dalam pembukaan rute internasional ini dengan destinasi Samarinda (AAP) menuju Kuala Lumpur (KUL), Malaysia.

Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandara APT Pranoto Murdoko menegaskan kesiapan fisik dan manajerial terus dikebut demi merespons tingginya permintaan transportasi udara masyarakat Kaltim ke mancanegara.

“Bandara APT Pranoto siap melaksanakan penerbangan internasional langsung. Langkah-langkah strategis terus kami lakukan, mulai dari penguatan koordinasi lintas instansi hingga penuntasan sarana dan prasarana pendukung di lapangan,” ujar Murdoko, Jumat (23/1).

Lebih lanjut Murdoko mengatakan saat ini pengelola bandara sedang memprioritaskan penataan terminal khusus yang memisahkan area keberangkatan dan kedatangan internasional.

Penyesuaian signifikan dilakukan pada area pemeriksaan imigrasi, bea cukai, serta sinkronisasi alur pergerakan penumpang agar memenuhi standar keamanan penerbangan internasional.

“Penyekatan ruang tunggu dan kelengkapan dokumen administratif sudah rampung. Kami juga melakukan penyesuaian tata letak fasilitas agar sesuai standar operasional internasional. Kami harap masyarakat tidak terkejut dengan perubahan alur di dalam terminal nantinya,” ujar Murdoko.

Murdoko menambahkan Lion Air akan menjadi melayani rute Samarinda-Kuala Lumpur satu kali dalam sepekan untuk menguji respons pasar.