Harga Emas Antam Makin Ganas, Cek Data Terbaru Hari Ini 23 Januari 2026 di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam makin ganas pada hari ini, Jumat 23 Januari 2025.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Jumat (23/1), harga emas Antam mengalami lonjakan dratis Rp 90.000 dari awalnya Rp 2.790.000 menjadi Rp 2.880.000 per gram atau hampir mendekati angka Rp 3 juta.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.715.000 per gram dari awalnya 2.635.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.490.000.