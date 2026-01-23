Penyaluran MBG di Samarinda Dikawal Ketat Polisi, AKP Aksarudin Adam Sampaikan Ini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kapolsek Sungai Pinang AKP Aksarudin Adam mengerahkan anak buahnya mengawal ketat penyaluran makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban saat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Samarinda menyalurkan MBG untuk ribuan siswa.

“Kami memastikan pendistribusian MBG berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Program itu bermanfaat untuk pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat,” kata AKP Aksarudin Adam, Rabu (23/1).

Menurut Aksarudin, pengawalan distribusi MBG di Samarinda mulai pukul 08.00 WITA di sejumlah dapur layanan gizi yang tersebar di Kecamatan Sungai Pinang dan sekitarnya.

Dia mengatakan pengawalan bertujuan mengantisipasi gangguan ketertiban.

Ribuan penerima manfaat yang menjadi prioritas dalam program itu adalah peserta didik dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan, tenaga pendidik, serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Layanan gizi dan distribusi logistik pangan tersebut dilakukan secara serentak dari berbagai SPPG, mencakup SPPG Samarinda Utara, SPPG Sungai Pinang, SPPG Damanhuri, hingga SPPG Sempaja Selatan.

Penyaluran MBG itu menjangkau puluhan lembaga pendidikan.