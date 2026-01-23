Kompak Tenggelam, Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Jadi Segini per Gram

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:36 WIB
Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 23 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tenggelam. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 23 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tenggelam.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (23/1), harga jual emas Galeri24 turun dari semula Rp 2.854.000 menjadi Rp 2.833.000 per gram atau turun Rp 21.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan yaitu ke angka Rp 2.870.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.918.000 per gram atau turun Rp 48.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.486.000

