JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Fakta Terbaru! Pengguna QRIS di Kaltim Tembus 841.600, Transaksi Capai Rp 1,8 Triliun

Fakta Terbaru! Pengguna QRIS di Kaltim Tembus 841.600, Transaksi Capai Rp 1,8 Triliun

Kamis, 22 Januari 2026 – 18:24 WIB
Fakta Terbaru! Pengguna QRIS di Kaltim Tembus 841.600, Transaksi Capai Rp 1,8 Triliun - JPNN.com Kaltim
Sistem pembayaran nontunai atau disebut QRIS. Ilustrasi. Foto: dok BRI

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto menyampaikan perkembangan terbaru terkait sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Budi menyebut jumlah pengguna QRIS di Kaltim menjadi 841.600.

Angka berdasarkan data per November 2025 tersebut menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 832.600 pengguna.

Baca Juga:

Menurut Budi, peningkatan pengguna QRIS di Kaltim terjadi berkat gencarnya sosialisasi yang dilakukan BI ke berbagai kalangan, mulai pedagang dan pelaku UMKM, masyarakat umum, kampus, sekolah, hingga berbagai komunitas.

"Sejalan dengan hal tersebut, jumlah merchant QRIS juga turut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni dari 763.100 pada Oktober menjadi 780.600 pada November 2025," kata Budi, Kamis (22/1)

Pada November 2025, lanjut dia, transaksi menggunakan QRIS dengan nominal Rp 1,8 triliun dengan volume sebanyak 17 juta transaksi.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Budi mengatakan sosialisasi pentingnya QRIS merupakan bagian dari penguatan keuangan digital maupun Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Namun demikian, pembayaran secara tunai tetap berlaku sebagai penegasan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran sah di wilayah Republik Indonesia.

Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto menyampaikan fakta terbaru terkait pengguna QRIS di Kaltim
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   QRIS transaksi QRIS pembayaran Bank Indonesia transaksi uang Kaltim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU