Segera Bertugas di Departemen Regional BI, Budi Widihartanto Pamit ke Wagub Seno Aji

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto, Kamis (22/1).

Pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wagub Kaltim, Budi Widihartanto didampingi Deputi Perwakilan BI Kaltim Agus Taufik.

Dalam kesempatan itu, Budi Widihartanto sekaligus pamitan karena segera menduduki jabatan baru di Departemen Regional BI.

Wagub Seno Aji menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi besar yang telah diberikan Budi Widihartanto selama memimpin BI Kaltim, khususnya dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor ekonomi dan keuangan di Kalimantan Timur.

“Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini semakin solid dan mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Seno Aji dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, Kamis (22/1).

Sementara itu, Budi mengaku sangat bersyukur Pemprov Kaltim terus mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, termasuk transaksi keuangan pemerintah untuk pendapatan maupun pengeluaran, pengembangan UMKM.

"Sinergi ini kami harapkan dapat terus terjalin dan mampu menstabilkan perekonomian Kaltim, inflasi tetap terjaga,” harap Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi juga mengundang Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wagub Seno Aji bisa menghadiri upacaya pengukuhan Jajang Hermawan sebagai penggantinya.