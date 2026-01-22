JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini 422 Orang Terindikasi HIV/AIDS di Kutai Timur, Paling Banyak Pria Penyuka Sesama Jenis

422 Orang Terindikasi HIV/AIDS di Kutai Timur, Paling Banyak Pria Penyuka Sesama Jenis

Kamis, 22 Januari 2026 – 14:44 WIB
422 Orang Terindikasi HIV/AIDS di Kutai Timur, Paling Banyak Pria Penyuka Sesama Jenis - JPNN.com Kaltim
Dinas Kesehatan Kaltim menyiapkan sejumlah langkah terkait temuan ratusan pria terindikasi HIV akibat hubungan sesama jenis di Kutai Timur. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyiapkan sejumlah langkah terkait temuan ratusan pria terindikasi HIV akibat hubungan sesama jenis di Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim Fit Nawati menyampaikan pihaknya mengintensifkan strategi pencegahan dan promosi kesehatan secara menyeluruh sebagai respons atas temuan itu.

"Kami berupaya melibatkan berbagai pihak secara masif, mulai dari organisasi profesi, kader masyarakat, hingga pihak sekolah, untuk menekan potensi penyebaran kasus ini," kata Fit Nawati, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Dia menyampaikan langkah tersebut dilakukan Dinkes Kaltim menyusul laporan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Kutai Timur yang tengah mendampingi 422 orang terindikasi HIV/AIDS.

Mayoritas kasus tersebut teridentifikasi pada kelompok lelaki seks lelaki (LSL) yang pola penyebarannya sulit dideteksi, karena sebagian besar pelaku memiliki istri dan anak.

"Kami terus menggandeng lintas sektor, termasuk perusahaan dengan mobilitas karyawan tinggi, untuk melakukan sosialisasi intensif di lingkungan kerja," ujar Fit Nawati.

Baca Juga:

Pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan pihaknya melalui Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah yang bersinergi dengan BKKBN.

Lebih lanjut, Fit Nawati menyampaikan edukasi tersebut mencakup penyampaian informasi vital mengenai kesehatan reproduksi remaja, bahaya penggunaan NAPZA, serta risiko hubungan seksual berisiko.

Dinas Kesehatan Kaltim menyiapkan sejumlah langkah terkait temuan ratusan pria terindikasi HIV akibat hubungan sesama jenis di Kutai Timur
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Kasus HIV/AIDS penyuka sesama jenis Dinkes Kaltim HIV AIDS Kutai Timur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU