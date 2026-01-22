Geger! Warga Temukan Mayat Pria Sudah Bengkak di Pesisir Pantai Gading

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:16 WIB
Penemuan mayat. ilustrasi. Foto: Dokumentasi JPNN.com

kaltim.jpnn.com, MATARAM - Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan di pesisir Pantai Gading, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sontak, warga sekitar pun geger dengan penemuan mayat tanpa identitas tersebut.

Kapolsek Ampenan Kompol Ahmad Majmuk mengungkapkan kondisi mayat yang sudah mengenaskan saat ditemukan.

"Berdasarkan hasil pengamatan awal di lokasi, kondisi jasad korban sudah tidak dapat dikenali secara jelas karena telah mengalami pembengkakan," ungkap Kompol Ahmad Majmuk, Kamis (22/1).

Pihak kepolisian menduga korban meninggal akibat terseret air laut dan diperkirakan telah meninggal dalam waktu lebih dari satu hari.

Menurut keterangan dari tim SAR, korban diduga seorang warga yang dikabarkan hanyut di Sungai Melau, Kabupaten Lombok Tengah, empat hari lalu.

Identitas korban yang hanyut adalah seorang pria bernama Pawan, warga Desa Sarage, Kecamatan Praya Barat.

"Diperkirakan jenazah yang ditemukan ini merupakan warga yang dimaksud," ucapnya.

