Kolaborasi Pemkab Kukar-PT STP Berhasil, Malnutrisi Turun Drastis dari 130 Jadi 59 Anak

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkolabrasi dengan PT Suri Tani Pemuka (PT STP) berhasil menurunkan angka malnutrisi pada anak.

Kolaborasi ini dikemas dalam Program Japfa for Kids dengan memberikan telur kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar yang dijalankan pada 2025 secara konsisten.

Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat. Foto: ANTARA/HO- Prokom Kukar

"Berkat pemberian telur secara rutin, kini malnutrisi pada anak di Kabupaten Kukar berhasil menurun, dari beberapa bulan sebelumnya sebanyak 130 anak, turun menjadi 59 anak per Desember 2025," kata Asisten I Setda Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Kamis (22/1).

Distribusi telur dilakukan sebanyak 4 kali per bulan dengan total lebih dari 50 ribu butir telur disalurkan kepada 150 anak.

Dari 50 ribu telur yang disalurkan, tingkat konsumsi anak-anak mencapai 95,03 persen.

Sehari sebelumnya, saat Diseminasi program Japfa for Kids 2025 digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar di Tenggarong, Akhmad Taufik menyatakan tingkat konsumsi 95,03 persen ini mencerminkan tingginya partisipasi dan kedisiplinan peserta dalam program ini.

Karena itu, dia mendukung program tersebut dilanjutkan tahun ini.