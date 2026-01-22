Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 Januari 2026 Terbang Lagi Tembus Segini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 22 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak naik lagi.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (22/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.766.000 menjadi Rp 2.854.000 per gram atau naik Rp 85.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.918.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.826.000 per gram atau naik Rp 92.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.497.000