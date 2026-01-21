Sambut Kedatangan Jaksa Agung, Rudy Mas'ud Bicara Kolaborasi dengan Kejati Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud berbicara kolaborasi pemerintah provinsi dan Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

Pernyataan itu disampaikannya saat menyambut kedatangan Jaksa Agung ST Burhanuddin di VIP Room Bandara APT Pranoto, Rabu (21/1).

Rudy Mas'ud menegaskan Pemprov Kaltim terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejati Kaltim dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, peran strategis kejaksaan sangat penting, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga mitra pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim menjadi fondasi kuat bagi Pemprov Kaltim dalam menjalankan agenda pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah," ujar Rudy Mas'ud dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, Rabu (21/1).

Dia berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim.

Sebagai informasi, kedatangan Jaksa Agung didampingi istri Srinungwati Burhanuddin serta jajaran pejabat Kejaksaan Agung ke dalam rangka kunjungan kerja ke Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

“Selamat datang di Samarinda Pak Jaksa Agung,” ucap Gubernur Rudy Mas'ud.