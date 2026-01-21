Taman Nasional Kutai Memikat Turis Asing, Jumlah Kunjungan Meningkat Selama 2025

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Taman Nasional Kutai memikat turis asing.

Hal itu ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat selama 2025.

Kasubbag Tata Usaha Balai Taman Nasional Kutai Kristina Nainggolan mengungkapkan wisatawan sekarang lebih suka wisata alam, terutama kawasan hutan lindung.

"Turis asing semakin sadar betapa pentingnya menjaga alam," kata Kristina dilansir Antara, Rabu (21/1).

Pada 2023, tercatat 475 turis asing yang mengunjungi TNK.

Jumlah itu naik menjadi 482 orang pada 2024, dan melonjak tajam menjadi 658 orang pada 2025.

Kenaikan jumlah pengunjung itu sejalan dengan perubahan tren wisata dunia, yaitu para pengunjung lebih memilih wisata alam terbuka dan belajar tentang lingkungan hidup.

Daya tarik orang utan sebagai satwa asli Kalimantan juga menjadi alasan utama para turis.