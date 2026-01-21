Aulia Rahman Soroti Kebocoran Air Kukar 40 Persen, Perlu Langkah Taktis dan Strategis

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahakam harus terus berupaya menurunkan tingkat kebocoran air dari pipa untuk mengurangi kerugian perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri yang menyoroti tingginya kebocoran air di Kukar.

"Berdasarkan data yang saya terima, tingkat kebocoran air saat ini masih tinggi di kisaran 40 persen, sementara standar toleransi yang wajar adalah 25 persen," ungkap Aulia Rahman, Rabu (21/1).

Dia menyebut selisih toleransi dari 40 persen ke 25 persen ini sangat tinggi sehingga harus segera ditangani.

Karena itu, menurut Aulia Rahman, dibutuhkan keseriusan jajaran direksi dan manajemen agar tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) terus menurun.

“Perlu dilakukan langkah-langkah taktis dan strategis guna menurunkan angka NRW, antara lain melalui perbaikan jaringan pipa yang rusak, pemanfaatan teknologi pendeteksi kebocoran, optimalisasi administrasi pencatatan meter dan penagihan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” tegasnya mengingatkan.

Bupati menyampaikan kehadiran Perumdam memiliki tujuan utama menyediakan pelayanan air bersih yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat sebagai pelayanan dasar, sekaligus menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien.

Sebelumnya, saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Perumdam Tirta Mahakam, Bupati Aulia Rahman juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kinerja layanan air bersih.