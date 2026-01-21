SPPG Polres Penajam Paser Utara Belum Beroperasi, Kompol Awan Kurnianto Bilang Begini

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Wakapolres Penajam Paser Utara Kompol Awan Kurniawan buka suara terkait belum beroperasinya stasiun pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) atau dapur umum penyedia makan bergizi gratis (MBG) Polres PPU.

Dia menyampaikan beroperasi SPPG Polres PPU menunggu sertifikasi makanan untuk beroperasi.

"SPPG polres diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ujar Kompol Awan Kurnianto, Rabu (21/1).

Dia mengungkapkan secara fisik SPPG Polres PPU sudah siap operasional.

Namun, masih ada administrasi lanjutan yang harus diselesaikan sehingga belum bisa segera difungsikan untuk melayani penerima Program MBG.

"Salah satunya sertifikasi makanan. Jadi diperkirakan dua bulan ke depan SPPG baru bisa dioperasionalkan," ungkapnya.

SPPG Polres PPU telah memenuhi syarat bentuk bangunan dan kelengkapan peralatan 100 persen dan Badan Gizi Nasional (BGN) pun telah melakukan survei secara langsung serta menyetujui SPPG itu beroperasi setelah syarat administrasi rampung.

Begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) dapur MBG Polres PPU sudah siap sebanyak 40 karyawan, terdiri atas petugas dapur, koki, pengemas makanan, pengantar, juru cuci, pengemudi, hingga petugas kebersihan.