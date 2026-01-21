Wagub Seno Aji Sebut Ada Program Gratispol dan Beasiswa untuk Anak-Anak Veteran

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah provinsi menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak veteran melalui skema pembiayaan program Gratispol.

"Pemerintah memiliki program 'Gratispol' dan beasiswa untuk anak-anak veteran, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Wagub Seno dikutip Rabu (21/1).

Wagub Seno menyampaikan program tersebut merupakan wujud apresiasi mendalam kepada keluarga veteran yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan wilayah Kaltim dan Indonesia.

Dia pun berharap anak-anak veteran yang menempuh pendidikan tinggi melalui program ini kembali untuk mengabdi dan bekerja membangun Kaltim.

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Seno saat menghadiri Peringatan HUT ke-69 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang dirangkai dengan Musyawarah Daerah Konsolidasi.

"Usia 69 tahun adalah bukti bahwa LVRI tetap eksis dan konsisten menjaga nilai-nilai kejuangan serta nasionalisme di tengah masyarakat," katanya.

Seno menilai penghormatan kepada veteran sejatinya harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kesejahteraan, bukan sekadar kegiatan seremonial belaka.

Pemerintah daerah memandang para veteran sebagai mitra strategis dalam membangun karakter bangsa dan menanamkan patriotisme kepada generasi muda.