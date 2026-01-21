JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:40 WIB
1.618 Flora Fauna Langka Ditemukan di Kaltim, Beberapa Jenis Terancam Punah - JPNN.com Kaltim
Stasiun Penelitian Wehea di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Foto: M Ghofar/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Universitas Mulawarman (Unmul) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berhasil mengidentifikasi sebanyak 1.618 jenis flora dan fauna di Kaltim.

Dari 1.618 spesies itu, 38 persen di antaranya merupakan mamalia terestrial, 47 persen jenis burung, 20 persen reptil, 70 persen amfibi.

Ditemukan juga 88 jenis serangga dari taksa kupu-kupu dan kumbang sungut, serta 987 jenis tumbuhan hutan.

"Beragam jenis satwa langka dan terancam punah ini berada di bentang alam Wehea-Kelay, Kalimantan Timur," kata Rektor Unmul Prof Abdunnur, Rabu (21/1).

Dia menyampaikan bentang alam Wehea-Kelay di luar kawasan konservasi.

"Dari total luas 532.143 hektare, hanya 19 persen yang berstatus hutan lindung," sebutnya.

Sisanya berupa konsesi kehutanan, perkebunan, dan area kelola masyarakat.

Meski demikian, lanjut Rektor Unmul, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk menjadi habitat satwa langka yang hampir punah seperti orangutan.

