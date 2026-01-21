Update Harga Emas Hari Ini, Galeri24 dan UBS Naik Lagi, Tembus Segini per Gram

JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:45 WIB
Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 21 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan drastis sejak kemarin. Foto: ANTARA/HO-UBS

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 21 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan drastis sejak kemarin.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (21/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.731.000 menjadi Rp 2.766.000 per gram atau naik Rp 35.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.826.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.783.000 per gram atau naik Rp 43.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.451.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 21 Januari 2026, baik Galeri24 dan UBS naik lagi, tembus segini per gram
